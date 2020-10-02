Департаменты закрыты на карантин

В Севприроднадзоре введен карантин, а в департаменте образования не хотят подтверждать подобную информацию.

В пресс-службе Главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя сообщили, что с 30 сентября прием не ведется из-за пропивоковидных мероприятий. Сотрудники, контактировавшие с людьми, у которых выявлен covid-19, отправлены на карантин, остальные — ходят на работу. Дату снятия карантина не сообщили.

В социальных сетях появилось сообщение, что и Департамент образования и науки города также закрыт на карантин. Попытки дозвониться до приемной оказались безуспешными, но по телефону одного из отделов ответили, что все учреждения образования работают. Введен ли карантин в самом департаменте, уточнять отказались.

На сайте Севреестра 28 сентября размещено сообщение, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и необходимостью принятия мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции временно приостановлен личный прием должностными лицами Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя. Все вопросы нужно решать в телефонном режиме. Но телефоны Севреестра не отвечают вообще.