Черноморский флот примет участие в военно-морском салоне

Экипажи кораблей Черноморского флота примут участие во Втором Севастопольском военно-морском салоне «СВМС-2020», который пройдет с 6 по 7 октября.

«СВМС-2020» проходит в рамках мероприятий «Морской недели России-2020» под эгидой Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации совместно с Восьмым Международным морским бизнес-форумом.

Показ кораблей и катеров будет проведен на центральном Морском вокзале и на «Минной стенке» рядом с музеем Черноморского флота, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

В мероприятиях салона будут задействованы экипажи современных боевых кораблей и катеров ЧФ, в том числе фрегат «Адмирал Григорович», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», корабль противоминной обороны «Иван Антонов», противодиверсионный катер типа «Грачонок» и патрульный катер типа «Раптор».

Наиболее подготовленные офицеры из состава экипажей проведут экскурсии по верхним палубам для участников и гостей «СВМС-2020».

В ходе проведения военно-морского салона запланировано проведение экспертных и панельных дискуссии, круглых столов и других заседаний, темами которых станут защита геополитических интересов России в Азово-Черноморском и Средиземноморском регионах, а также развитие российского кораблестроения, судостроения и судоремонта.