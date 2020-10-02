25 новых больных

По состоянию на утро 2 октября в Севастополе зарегистрированы 25 новых случаев заболевания covid-19, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Все заболевшие — местные жители в возрасте от 13 до 82 лет.

Зарегистрирована смерть 50-летнего мужчины. Течение болезни было осложнено тяжелой двусторонней вирусной пневмонией, отеком легких, отеком мозга на фоне хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1058 человек., выздоровели — 679, 29 человек умерло.