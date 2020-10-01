Военные построили для себя банк

«Сдано под ключ новое полевое учреждение Центрального банка России. Его готовность проверил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. В ближайшее время учреждение начнет свою работу», — сообщили ТАСС в Мин­обороны России 1 октября.

Полевые подразделения Центробанка предназначены для банковского обслуживания воинских частей, учреждений и организаций Министерства обороны и других силовых структур, обеспечивающих безопасность РФ. Полевые учреждения Банка России создаются в соответствии с задачами обороны и социально-экономическими условиями соответствующих территорий согласно федеральному закону «Об обороне».

Также сообщается, что военные строители завершили возведение в Севастополе четырех жилых домов для военнослужащих подразделений Черноморского флота. Сейчас в них завершается внутренняя чистовая отделка. Дома планируется заселить в ноябре этого года. Всего в новом микрорайоне в бухте Казачья для военнослужащих планируется построить 12 жилых домов.