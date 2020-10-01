Стать кондукторами предлагают безработным

Недостаток кондукторов в общественном транспорте Севастополя предложено восполнить за счет безработных. Речь идет о направлении граждан, стоящих на учете в Центре занятости в ГУПС «Севэлектроавтотранс» для трудоустройства кондукторами.

Об этом, как о временном трудоуствройстве в качестве общественных работ, шла речь на заседании правительства города 1 октября.

— Прорабатываем вопрос направления на общественные работы безработных в Севэлектроавтотранс. До этого было заключено соглашение на 50 человек — кондукторов и разнорабочих. Сейчас мы изменили соглашение, сделана рассылка всем безработным, состоящим на учете и всем ищущим, кто оставил адреса, это порядка 3,5 тысяч человек, — заявила первый заместитель директора департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

По ее информации, только за 30 сентября выдано 25 таких направлений, а ежедневный дефицит кондукторов составляет 168 человек.

В ходе заседания также прозвучало, что на учете в Центре занятости Севастополя сейчас стоят 2776 человек, общее количество людей, которые зарегистрированы, вместе с ищущими, — около пяти тысяч человек.