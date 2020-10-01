Штаб Черноморского флота отреставрировали

Военные строители завершили реставрацию исторического здания штаба Черноморского флота в Севастополе, сообщили в Минобороны РФ.

«Военные строители полностью восстановили первоначальный облик главного фасада со знаменитой колоннадой, обращенной к морю, а также отреставрировали декоративные элементы интерьера. Кроме того, штаб полностью укомплектован новейшими коммуникационными системами жизнеобеспечения и военного управления», — цитирует ТАСС сообщение МО.

Здание было построено в 1958 году. Это его первая реставрация с момента постройки.

Готовность объекта проинспектировал заместитель главы военного ведомства России Тимур Иванов. Он посетил и площадки строительства новой автомобильной базы и учебного центра водолазов Военно-морского флота в Камышовой бухте.