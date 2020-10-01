Предлагают обсудить ремонт дорог на 2021 год

На сайте правительства Севастополя опубликован перечень автомобильных дорог общего пользования, которые планируется отремонтировать в следующем году. До 7 октября можно внести свои предложения, замечания и задать вопросы по документу.

Всего в 2021 году запланировано отремонтировать более 56 км дорог, из них 36,7 км — в городской черте, а 19,7 км — в пригороде.

Судя по перечню, Севавтодор планирует снова разворотить улицы в центре. В следующем году под каток попадут спуск Шестакова, улицы Марата, Лермонтова и Пушкина.

В списке есть непонятная улица Галины Павлюченко. Яндекс не смог найти ее на карте Севастополя и выдал два варианта — Галины Петровой или Людмилы Павличенко.

Из крупных магистралей запланировано отремонтировать ул.Коломийца (но ее уже ремонтировали в 2017 году), ул.Героев Севастополя (тоже уже отремонтирована) и дороги в районе бухты Омега и Камышовой: проспекты Героев Сталинграда, Столетовский и Античный, Маринеско, Борисова, западный берег Камышовой бухты, дорога-дублер на ул.Маячной.

Должны отремонтировать участок Фиолентовского шоссе от ул.Вакуленчука до Камышовского шоссе. В этот участок попадает район авторынка, который долго-долго но уже отремонтировали. Не понятно, что скрывается под названием «круговое движение по ул.Маринеско». Вероятно это кольцо у авторынка.

Что касается, пригорода, то ремонта ждет дорога в районе села Гончарное, подъезд к Каче и окрестности Балаклавы.

Полный перечень доступен в разделе «Документы/Информация для публичного обсуждения» на сайте правительства Севастополя.

Предложения, замечания и вопросы по проекту документа принимаются по электронной почте: deptrans@sev.gov.ru, а также по почте на адрес: ул.Пушкина, 2, Севастополь, 299011.

Что касается ремонта уже отремонтированных улиц, это в Севастополе не редкость. Севавтодор с прошлой недели приступил к ремонту ул.Коммунистической, отремонтированной в 2016 году и вполне проезжей. Ведется ремонт и ул.Адмирала Владимирского, которую отремонтировали в 2015 году. Этот ремонт понять сложно. Сейчас ведутся активные строительные работы в районе мыса Хрустальный. По ул.Владимирского круглые сутки ездит тяжелая техника. Новый асфальт логично было бы уложить уже к окончанию строительства оперного театра.