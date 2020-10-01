Общественные слушания по второй очереди парка Победы перенесли на ноябрь

Назначенные на 7 октября общественные слушания по второй очереди реконструкции парка Победы перенесли на ноябрь, потому что чиновники не успели подготовить документацию.

Об этом 1 октября сообщил директор департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов. По его словам, такое решение принято после прохождения госэкспертизы, в результате чего выявлена необходимость корректировки проектной документации.

— Также есть необходимость улучшения качества покрытия тротуаров, замены обычной плитки на гранитную, — заявил И.Гапицонов. Глава капстроя также сказал, что, помимо мощения, замечания госэкспертизы касаются применяемых технологий и малых архитектурных форм. После внесения корректировок планируется снова зайти в госэкспертизу и получить положительное заключение.

Некачественно сработавшим разработчиком проекта оказалась подведомственная организация департамента архитектуры и градостроительства, они же будут устранять замечания и дорабатывать проект. И.Гапицинов утверждает, что это нормальная практика.

На вопрос, не правильнее было бы сначала провести общественные слушания и, суммировав все замечания, выполнить корректировку проекта, директор капстроя не слишком вразумительно ответил, что «федеральная целевая программа не позволяет затягивать процесс реализации».

При этом он заявил, что сама стройка начнется, как и намечено, в конце 2020 года и завершится в 2021 году, а замена матеериалов вовсе не приведет к удорожанию объекта.

О новой дате слушаний будет объявлено позже.