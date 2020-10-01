Маски и деньги выдают одними руками

«Для профилактики недопущения распространения коронавирусной инфекции по поручению избранного губернатора Севастополя Михаила Развожаева в общественном транспорте пассажирам бесплатно выдают медицинские маски», — сообщила пресс-служба правительства Севастополя. Для этого департамент транспорта приобрел 800 тысяч масок и организовал раздачу.

На то, что хорошее начинание превратилось просто в пиар-кампанию, обратили внимание читатели газеты, позвонив в редакцию. Их неприятно удивило, что в общественном транспорте кондуктор получает деньги и теми же руками (было отмечено, что в одноразовых перчатках) достает из упаковки положенную к выдаче медицинскую маску.

Такое нарушение санитарных норм сводит на нет благие намерения городского руководства. В результате получается, что раздача масок превращается из мероприятия, призванного защищать пассажиров от коронавирусной инфекции, в источник ее распространения.

На утро 1 октября в Севастополе выявлено 20 новых больных коронавирусной инфекцией и зарегистрирована смерть 73-летнего мужчины. Течение его болезни было осложнено тяжелой двусторонней вирусной пневмонией и отеком легких на фоне хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Общее количество заболевших covid-19 с начала пандемии в Севастополе составило 1033 человека, выздоровело — 650, умерло 28.