Двухквартирный дом превращается в 42-квартирный

Два из трех представленных на комиссии домов, находятся на ул.Восточная. Это район улицы Репина в Стрелецкой. О доме с номером 22 и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов рассказал удивительные вещи. Застройщик ООО «ЖСК Крым-А» получил в 2013 году декларацию о начале строительства 32-квартирного пятиэтажного жилого дома на участке под индивидуальное строительство. Градостроительные условия под эту декларацию были получены в 2011 году. Но в 2014 году ГАСК эту декларацию отменил из-за отсутствия градостроительных условий. Застройщик оспорил это в суде.

«Первая судебная инстанция признала законным приказ ГАСКа об отмене этой декларации, а после случился март 2014 года — Крым и Севастополь вошли в состав РФ и в последующем ГАСК был упрощен. Ответчика не стало как такого, поэтому апелляционная инстанция прекратила производство по данному делу. Застройщик в адрес Севгосстройнадзора направил приказ инспекции ГАСК Украины от 25 февраля 2014 года №34/1 о якобы отмене приказа на строительство — декларации. В электронной системе ГАСК Украины такой приказ отсутствует. Его легитимность достаточно спорная», — отметил М.Жукалов.

Чтобы ввести дом в эксплуатацию застройщику необходимо обустроить социальную инфраструктуру: парковку и детскую площадку. Существующий земельный участок не позволяет это сделать, но застройщик готов выкупить прилегающие к дому участки у собственников — физических лиц.

По словам М.Жукалова, к самому дому у контролирующих органов вопросов нет.

Другой проблемный дом находится на той же улице и имеет номер 7.

И.о.директора департамента архитектуры объяснил, что декларация на строительство двухквартирного семиэтажного(!) жилого дома (два цокольных, четыре жилых этажа и мансарда) была выдана в 2012 году. После завершения строительства дом оказался не двух а 42-квартирным. В настоящее время к дому проведены все коммуникации и там живут люди. Застройщик обратился в органы регистрации права с целью постановки на кадастровый учет данного дома и приложил декларацию о начале строительства выданную в отношении 42 квартир с тем же номером и той же датой, и предоставил киевскую декларацию о готовности объекта к эксплуатации уже на 47 квартир.

«Дом не соответствует виду разрешенного использования — построен за границами земельного участка. Документы не соответствуют законодательству. Декларация о готовности должны была выдаваться в Севастополе. По этим причинам было отказано ввести дом в эксплуатацию», — пояснил М.Жукалов.

Представитель застройщика пояснил, что декларацию пришлось получать в Киеве, поскольку в феврале-марте 2014 года местный ГАСК уже не работал.

Чтобы ввести дом в эксплуатацию необходимо корректировать границы земельного участка, найти дополнительные площади под социальную инфраструктуру, проверить соответствие дома нормативам. По словам представителя застройщика, под социальную инфраструктуру можно использовать прилегающую к дому парковку, принадлежащую ЦКБ «Коралл».

«Это решаемо, — сказал М.Развожаев. — По земельному участку для социальной инфраструктуры—– попробую обратиться в ЦКБ «Коралл» — уточнить их планы. Явно там никакой промзоны не будет. В случае согласия отказаться от этого участка в каком-то виде, если получится забрать его в город, тогда можно будет передать его в аренду застройщику, чтобы сделать благоустройство», — приводит пресс-служба правительства Севастополя слова М.Развожаева.

Третьим вопросом обсудили ввод в эксплуатацию дома на ул.Маринеско, 8а, у которого строительные конструкции не соответствуют требованиям технических регламентов. Дом не полностью обеспечен газоанализаторами, там разная ширина межэтажных площадок и разная высота ступеней, что не позволяет обеспечить противопожарную безопасность. Комиссия предложила застройщику сделать расчет пожарных рисков и при необходимости разработать специальные техусловия.