Депутаты просят землю под частный зоопарк

На заседании комитета по градостроительству и земельным вопросам депутаты заксобрания Севастополя приняли решение обратиться к губернатору города с просьбой о выделении земельного участка для размещения зоопарка.

Этот вопрос возник после обращения в комиссию Ремигиюса Врадия — владельца зоологического уголка, расположенного в частном секторе в Нахимовском районе на ул.Бирюлева.

«В связи с ужесточением требований законодательства Российской Федерации к содержанию и обращению с животными, в том числе к организации деятельности зоологических парков, встал вопрос о закрытии «Севастопольского зоопарка» ввиду нецелевого использования земельного участка и невозможностью соблюдать государственные нормы к содержанию животных», — сообщалось в письме.

В поддержку организатора уникальной зоологической коллекции выступил депутат Сергей Колбин.

— На протяжении многих лет Ремигиюс Врадий создает на нескольких земельных участках в частном секторе Нахимовского района зооуголок. Там обитали пантеры, ягуары, страусы, павлины, редкие породы лошадей и других животных, — рассказал С.Колбин. — Я лично там был и видел, что все животные здоровые, ухоженные, видно, что с ними обращаются бережно и с любовью.

С.Колбан объяснил, что в адрес хозяина зоопарка было направлено предписание прокуратуры с требованием прекратить работу. Кроме того, поступали жалобы соседей, недовольных близким соседством с зооуголком. Некоторых животных уже изъяли и отвезли в Симферополь.

После обсуждения члены комитета приняли решение поддержать обращение хазяина зоопарка и обратиться к губернатору с просьбой рассмотреть возможность выделения земельного участка для размещения зоопарка.

В августе 2020 года прокуратура Севастополя выявила множество нарушений в деятельности этого частного зоопарка, находящегося на территории частного домовладения посреди жилой застройки в районе остановки «Улица Коли Пищенко». На территории в шесть соток помимо двух жилых строений располагаются вольеры с более чем 150 особями животных и птиц, в том числе хищными. Необходимых санитарно-защитных зон между вольерами и жилыми домами нет, как нет возможности их оборудовать.

Владелец зоопарка не собирался устранять нарушения, поэтому прокуратура направила в суд исковое заявление, требуя запретить работу зоопарка: оказание платных услуг, содержание и разведение животных на участке.