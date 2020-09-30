Живут на одну зарплату

В конце сентября 2019 года врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев назначил свое правительство. Через год — 2 октября, после вступления в должность, он его распустит и назначит новое. Самое время посмотреть, сколько заработали чиновники, чем владеют и что променяли год назад на должности в Севастополе.

Руководители и госслужащие исполнительной власти Севастополя в августе вместо мая (из-за коронавируса им дали трехмесячную отсрочку) опубликовали свои доходы за 2019 год и список имущества, которым владеют. Ежегодная кампания декларирования доходов проводится в рамках борьбы с коррупцией — чтобы граждане знали, на что живут те, кому поручено руководить жизнью города.

Из деклараций выяснилось, что почти все заместители врио заработали за год больше него. Некоторые — в два раза. Но мультимиллионеров, замеченных в правительстве предыдущего губернатора — Дмитрия Овсянникова, на сей раз не наблюдается. Максимальные цифры заработков нынешних членов севастопольского правительства — 3-5 млн рублей в год. Можно сделать вывод, что все живут лишь на одну зарплату.

Больше всего за прошлый год доходов у Дениса Солодовникова, пришедшего в органы власти Севастополя из федерального Росимущества, — 6 миллионов 305 тысяч рублей. Доход его супруги за год чуть больше одного миллиона рублей. В собственности у семьи два земельных участка, дом на 141 кв.м, баня в 82 кв.м и две квартиры — 171 кв.м (в общей собственности) и 43 кв.м (у несовершеннолетнего ребенка). Д.Солодовников наверняка увлекается экстремальным отдыхом, так как владеет не только легковым автомобилем BMW X5 XDrive25D, но и снегоходом YAMAHA VK10D, снегоболотоходом Stels ATV 600GTEFI и прицепом к легковым автомобилям.

Далее в рейтинге по уровню доходов следует Владимир Базаров, отвечающий в правительстве города за сферу городского хозяйства еще со времен губернатора Овсянникова. Доход В.Базарова за год — 5,571 млн рублей. В собственности только одна квартира (77 кв.м) и автомобиль «Тойота Камри».

Мария Литовко, занявшая должность заместителя губернатора в мае 2019 года, также при прежнем градоначальнике, за год получила доход в два раза меньше В.Базарова — 2,661 млн рублей. У нее есть гектар земли и два автомобиля — «Форд Фиеста» и «Кадиллак SRX».

На почетном третьем месте пьедестала доходности можно расположить сразу трех заместителей М.Развожаева с примерно одинаковыми заработками. Первой — Ольгу Тимофееву (до назначения в сентябре она была сенатором Совета Федерации от заксобрания) с доходом в 4,789 млн рублей, второй — Светлану Пирогову (до назначения в сентябре 2019-го — коллега Развожаева в МинКавказ и в ОНФ) с 4,696 млн. И третьим — Алексея Парикина (он также коллега по ОНФ и МинКавказ) с 4,441 млн рублей.

По имуществу у этих чиновников стандартный набор. У О.Тимофеевой — два земельных участка (7,5 сотки), дом 418 кв.м, шестая часть квартиры, гараж, нежилое полуподвальное помещение в 178 кв.м и автомобиль «Мазда 6». Всё это было и годом ранее. Из нового — появился жилой дом на 418 кв.м. У С.Пироговой — две квартиры (71 и 68 кв.м), гараж и автомобиль «Рено Меган» (плюс земельный участок у мужа — 10 соток, и небольшой доход у него же — 638 тысяч рублей в год). У А.Парикина — земельный участок в 7 соток, частный дом в 350 кв.м и два авто: «Тойота Приус» и «Тойота Лэнд Крузер Прадо», гараж в собственности у супруги и ее небольшой денежный доход — 208 тысяч в год.

Заместитель Развожаева — Александр Кулагин — имеет доход, сопоставимый с доходами самого градоначальника — 3 млн 472 тысячи рублей, что все равно больше, чем у врио.

А.Кулагин задекларировал квартиры: в собственности (45 кв.м) и в пользовании (99 кв.м). Машина есть только у его жены (как и у врио губернатора) — «Ниссан». Также у жены А.Кулагина в собственности есть земельный участок в 0,8 га.

М.Развожаев за 2019 год заработал 3,199 млн рублей. Это заработная плата, никаких иных доходов нет. У него квартира в Москве, площадью 65,4 кв.м, приобретена за счет средств выделенной целевой государственной субсидии и коммерческого кредита во время работы заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа.

В конце прошлого года семья обзавелась квартирой в Севастополе в 79,4 кв.м, которую оформили на жену и детей. Средства для ее приобретения — доходы от продажи квартиры в Красноярске, которую жена М.Развожаева получила в наследство. Квартира была оформлена на жену и детей, поэтому доходы детей (по 1,3 млн рублей) — это выделенные доли при продаже квартиры. В доходах супруги — 2,753 млн рублей — также средства от продажи машины (250 тысяч рублей) «Тойота РАВ 4» 2003 года выпуска. У нее сейчас Nissan Murano 2014 года.