В Крыму превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу

Впервые за 15 лет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Республике Крым превысила эпидемический порог, сообщила на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения нового коронавируса руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по региону Наталья Пеньковская.

«У нас продолжается подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Это сезонный уровень заболеваемости, как я говорила уже на прошлом заседании оперативного штаба. За последние 15 лет в Крыму превышения эпидемических порогов не было никогда. На сегодняшний день у нас эпидемические показатели превышены на территории в целом Республики Крым на 11%. И на 17% эпидемический порог превышен в городе Симферополе», — приводит ТАСС слова Н.Пеньковской.

Она отметила, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией в последнюю неделю оставалась нестабильной, при этом взрывного роста заболеваемости не наблюдается. «Заболеваемость внебольничными пневмониями за минувшую неделю увеличилась на 34%, наибольшее количество в Симферополе, Алуште и Красногвардейском районе», — уточнила Н.Пеньковская.

Ну утро 30 сентября в Республике Крым зарегистрировали 90 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии заболели 4 564 человека, выздоровели — 2 808, умерли — 66.