Туристы по-прежнему могут приехать в Крым и получить денежную компенсацию

По обновленным условиям программы, к продаже будут доступны предложения от двух ночей, а не от четырех ночей, как было в первом этапе. При этом упразднена минимальная стоимость в 25 тысяч рублей, действующая до этого. Сумма возврата будет составлять 20%, но не более 20 тысяч рублей. Количество начислений возврата по одной карте в рамках программы не ограничено, а турпакеты и предложения отелей будут доступны до 10 января 2021 г.

Продажа акционных предложений будет осуществляется на сайте мирпутешествий.рф. Компенсацию выплатят, только если вы купили тур в интернете и оплатили его картой любого банка, но использовали платежную систему «Мир».

Всего на программу стимулирования внутренних турпоездок, подготовленную Ростуризмом, ранее Правительство РФ выделило 15 млрд руб.

По данным министерства курортов и туризма Республики Крым, в ходе первого этапа работы программы Крым стал одним из самых популярных направлений путешествий. За неделю продаж было куплено 1125 путевок в 79 крымских отеля. Наибольшей популярностью пользовались отель «Ялта-Интурист» и санаторий «Саки». Всего в программе принимали участие 94 туроператора и 79 крымских отеля. Было забронировано отелей на 30,2 млн рублей, средний чек составил 56,9 тысяч рублей. Средняя продолжительность пребывания — девять ночей.