Средний воспитатель — это женщина 40 лет

К Дню педагогического работника Крымстат подготовил данные о секторе дошкольного образования Севастополя.

Праздник отмечают 27 сентября. Он приурочен к дате открытия первого детского сада на территории современной России в 1863 году.

На начало 2020 года в дошкольном образовании Севастополя трудилось 1,7 тысяч педагогических работников, а число воспитанников достигло 19,9 тысяч.

Среди педагогов женщины занимают 98,6 %. Из административного и педагогического персонала имеют высшее педагогическое образование 1012 сотрудников. Средний модальный возраст педагогов составил 40-44 лет.

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций государственной и муниципальной форм собственности по Севастополю за январь-июнь 2020 года составила 33,7 тысячи рублей.