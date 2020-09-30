Самолет для вызова дождей летал над Крымом

Об этом сообщила ТАСС руководитель Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Власти Республики Крым 4 августа 2020 года объявили конкурс на выполнение экспериментальных авиаработ по искусственному увеличению осадков, максимальная сумма контракта составляет 25,4 млн рублей. На конкурс была подана одна заявка — от Центральной аэрологической обсерватории, с которой правительство Крыма заключило договор.

«Самолет уже осуществил вылеты. О результатах говорить пока рано, все данные обрабатываются. Правительство Крыма и Росгидромет прилагают максимальные усилия для увеличения осадков в регионе», — сообщила Т.Любецкая.

В Крыму в среду действует штормовое предупреждение. В связи с выходом Балканского циклона в течение суток ожидаются местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, град, шквал 20-25 м/с.