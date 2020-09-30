Самолет для вызова дождей летал над Крымом
Самолет Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета осуществил первые полеты над Крымом. Полученные результаты обрабатываются.
Об этом сообщила ТАСС руководитель Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Власти Республики Крым 4 августа 2020 года объявили конкурс на выполнение экспериментальных авиаработ по искусственному увеличению осадков, максимальная сумма контракта составляет 25,4 млн рублей. На конкурс была подана одна заявка — от Центральной аэрологической обсерватории, с которой правительство Крыма заключило договор.
«Самолет уже осуществил вылеты. О результатах говорить пока рано, все данные обрабатываются. Правительство Крыма и Росгидромет прилагают максимальные усилия для увеличения осадков в регионе», — сообщила Т.Любецкая.
В Крыму в среду действует штормовое предупреждение. В связи с выходом Балканского циклона в течение суток ожидаются местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, град, шквал 20-25 м/с.