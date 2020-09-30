Региональные социальные выплаты продлят автоматически

Региональные меры социальной поддержки с 1 октября будут продлены автоматически на основании ранее принятых документов и будут действовать до окончания срока режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщили в правительстве Севастополя. Речь идет о:

— государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

— пособии на ребенка;

— пособии на ребенка одинокой матери;

— пособии на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов;

— ежемесячной денежной выплате при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком трех лет;

— ежемесячной денежной помощи по уходу за инвалидом I и II групп вследствие психического заболевания.

Это означает, что не требуется обращаться в районные управления социальной защиты за продлением социальных выплат, они будут назначены в беззаявительном порядке.

После окончания режима повышенной готовности об окончании выплат будет сообщено дополнительно.

Семьи с детьми, имеющими право на получение бесплатного питания в городских образовательных учреждениях, справки о статусе малоимущей семьи должны предоставлять непосредственно в образовательное учреждение только по их запросу. Самостоятельно обращаться за справками в учреждения соцзащиты не нужно.

Списки получателей продуктов на молочной кухне (из категории малоимущих) будут в октябре также переданы в автоматическом режиме в департамент здравоохранения.

Еще одна важная информация касается электронной записи на прием в районные управления соцзащиты через официальный сайт Департамента труда и социальной защиты населения. Существующая электронная запись на прием аннулируется до конца года. Тех, кому необходимо первично обратиться за назначением мер соцподдержки или переоформить их, просят записаться повторно.