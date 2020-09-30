Предложили альтернативный проект водоснабжения

Для решения проблемы водоснабжения Севастополя ученые предлагают проложить самотечный коллектор из Чернореченского водохранилища, углубить озеро у горы Гасфорта и использовать подземные реки кипятка.

Вопрос с водой остается самым обсуждаемым в Крыму и в Севастополе. Предыдущая неделя поставила власти субъектов полуострова перед необходимостью предложить альтернативу представленному президенту страны проекту переброски в Чернореченское водохранилище вод реки Коккозка.

С таким альтернативным проектом обратились в «Севастопольскую газету» генеральный директоро ООО «Ситалл» Геннадий Рубцов и кандидат технических наук, замдиректора Севастопольского института ядерно-химических технологий Николай Ковалев. Они также направили его и врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву.

Построить самотечный колектор

— Сегодня вода из водохранилища сбрасывается в речку Черная со средним объемом до 145 тысяч кубометров в сутки. При этом, потери питьевой воды в русле реки составляют примерно 25% и выше. В годовом выражении потери составляют более 13 млн кубометров, — посчитали в ООО «Ситалл» и предложили реку упрятать в трубы.

Нужно воспользоваться удачным обстоятельством, что Чернореченское водохранилище выше уровня территории города на 269 метров. Исходя из этого, предлагается построить самотечный коллектор от Байдарской долины до распределительных сетей города. Это будет две тубы диаметром в 1,2 м.

Углубить озеро у Гасфорта

В качестве еще одного дополнительного источника водообеспечения, по мнению разработчиков, мог бы стать водоем у горы Гасфорта. Правда, для его использования необходимо сначала провести дноуглубительные работы, увеличив объем воды в 2-2,5 раза. Затем следует смонтировать водовод, соединив его с магистральным от Чернореченского водохранилища.

Авторы идеи утверждают, что в критических ситуациях из этого резервного водоема можно будет брать до 6-8 млн кубов воды в год.

Кроме того, 4 млн кубометров (в качестве пополнения Чернореченского водохранилища) могли бы обеспечить обнаруженные разработчиками проекта рядом с водохранилищем четыре площадки с активными родниками.

И это еще не все.

— При необходимости, здесь же можно пробурить дополнительно до 10 скважин (самотечные восполняемые источники) с общим дебетом более 3-4 млн кубометров воды в год, — сообщается в письме с предложением.

В общей сложности, все перечисленные источники могут дополнительно дать городу более 20 млн кубов воды в год.

Плюс природный опреснитель

В качестве дополнительного источника предлагается использовать формирующиеся водные потоки пресной воды над вторичным очагом затухшего вулкана в районе Ай-Петринской яйлы. Это и есть мощнейший природный опреснитель, и его, как считают разработчики, грешно не использовать.

«Вода Черного моря, попадая на глубине 2000 метров на раскаленные плиты вулкана, превращается в пар, который через трещины и разломы конденсируется и минерализуется. Около 50% этой воды сбрасывается в Черное море в виде субмаринных вод, а остальная идет подземными потоками до Джанкоя и в сторону Восточного Крыма. Это восполняемые источники высокого качества питьевой воды», — сообщается в письме.

Воду отыщет «Поиск»

На поиски питьевой воды предлагается направить мобильный дистанционный геофизический комплекс аппаратуры «Поиск», предназначенный для оперативного геологического поиска, оконтуривания и оценки прогнозных запасов подземных питьевых и геотермальных вод (и не только) на глубинах до 6000 м.

— «Поиск» позволяет оперативно обследовать большие площади и выявлять, оконтурить и определять глубины залегания и мощности водоносных горизонтов, — утверждают представители ООО «Ситалл», добавляя, что устройство уже неоднократно опробовано, в частности, в поиске воды на Кипре.

Деньги и сроки

Общий (предварительный) объем финансирования проекта — до 975 млн рублей. Общий срок реализации — до двух лет.

Остается добавить, что финансирование проекта предполагается осуществить за счет инвестируемых средств.