Потратил все деньги с найденной банковской карты

В Севастополе полицейские задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве с использованием электронных средств платежа.

Женщина потеряла банковскую карту, а пропажу заметила только когда со счета было списано семь тысяч рублей.

Как выяснилось, карту подобрал молодой человек и решил воспользоваться находкой. В разных магазинах он совершал покупки с помощью бесконтактной оплаты, а когда деньги закончились — просто выбросил карту.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали злоумышленника. Ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.