Пенсионеров приглашают на бесплатную флюорографию

Жители Севастополя пенсионного возраста 1 и 2 октября с 8.00 до 17.00 могут бесплатно пройти флюорографическое обследование в медицинском центре «Здоровый Крым».

Акция приурочена ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.

В медицинском центре работают на цифровых флюорографических аппаратах серии «ПроСкан», дающих результат высокого качества при вдвое меньшей дозе облучения.

Для прохождения флюорографии необходимо иметь паспорт гражданина РФ и документ, подтверждающий статус пенсионера.

Медцентр «Здоровый Крым» находится по адресу: ул. Героев Севастополя, 12-а. Подробности уточняйте по телефону 222-009.