Из-за фестиваля вина ограничат подъезд к Балаклаве

На выходные, 3 и 4 октября в связи с проведением ежегодного фестиваля сбора урожая и виноделия WineFest-2020 вводится временное ограничение движения у шампанерии «Зрлотой балки».

На время проведения мероприятия на участке автомобильной дороги 67 К-02 будет перекрыт проезд от заправки «ТЕС» до ресторана «Шайба» и на участке ул.Крестовского — до съезда в районе дома 87.

Дапартамент транспорта сообщает и о временных ограничениях остановки и стоянки всех видов транспортных средств на этом участке.

На фестиваль рекомендуют добираться общественным транспортом.

WineFest состоится 3 и 4 октября с 12.00 до 20.00 в Балаклаве в Шампанерии по адресу: ул.Крестовского,66.