Дождь в Севастополе продолжается

Наибольшее количество осадков выпало в селе Фруктовое — 30 мм. Это почти месячная норма для сентября в Севастополе (38 мм). В Хмельницком выпало — 18 мм, в Родниковом — 22 мм. Непосредственно в городе за 12 часов пролилось 10-14 мм дождя.

«Дождь не закончился, он продолжается», — сообщили «Севастопольской газете» сотрудники городского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пообещав осадки до четверга.

Долгожданный дождь обнажил еще одну проблему Севастополя — отсутствие ливневой канализации. Даже незначительные осадки затапливают город как половодье.

С утра 30 сентября в социальных сетях жители города выкладывают фотографии и видео непогоды. Адреса подтоплений традиционные — ул.Рыбаков и Правды в Камышовой бухте, ул.Сенявина в центре города, бухта Казачья, ул.Бориса Михайлова, ПОР, район ул.Хрусталева и пр.Острякова, район автовокзала. «Наш Севастополь в очередной раз сегодня поплыл», «Новая дорога у бывшей Ивушки, на Сенявина. Ливневки нет. Все затопило», — делятся комментариями севастопольцы.

Коммунальные службы города с утра работали в усиленном режиме, сообщили в департаменте городского хозяйства. В работе по очистке ливневых канализаций задействованы четыре бригады водоканала. ГБУ «Парки и скверы» вывел 14 бригад — 315 человек и 25 единиц техники на уборку опавшей листвы, распил и вывоз упавших деревьев. ГБУ «Горсвет» устранил 20 аварий на сетях наружного освещения.

Севавтодор ликвидирует наносы грязи на подъезде к селам Флотское и Хмельницкой, у автовокзала, в Балаклаве и на ул.Жидилова. Техника направлена и в села Байдарской долины.

В Балаклаве на ул.Рубцова рухнула подпорная стена. Рабочие Севавтодора очистили проезжую часть от камней и грязи и огородили место обрушения.

29 сентября в Севастополе было объявлено штормовое предупреждение. В ночь на 30 сентября ожидались сильный ливень, гроза, град и шквалистый ветер. Прогноз полностью оправдался.