Дождь не поправил ситуацию с наполнением водохранилищ Симферополя

Прошедшие в Крыму дожди не повлияют на наполняемость водохранилищ, питающих Симферополь. Большее количество осадков выпало в западной и восточной частях полуострова, а не в горах, сообщила ТАСС руководитель Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

В Крыму с 29 сентября действует штормовое предупреждение. В связи с выходом Балканского циклона в течение суток ожидаются местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, град, шквал 20-25 м/с.

«Сильные осадки прошли в восточных регионах Крыма, около 29 мм, в западной части Крыма — 27 мм. Сегодня также сохраняется вероятность дождей. Завтра ожидаются тоже небольшие, кратковременные дожди. Но они ситуацию с наполнением водохранилищ не исправят», — отметила Т.Любецкая.

По ее словам, для наполнения водохранилищ необходимо, чтобы в предгорьях и горах, где они находятся, выпало не менее 100 мм осадков в течение недели, а их выпало всего 10 мм.

Руководитель гидрометцентра также сообщила, что в регионе до субботы сохранится прохладная погода, связанная с прохождением холодного фронта. Дневные температуры составят +18-23 градуса. С воскресенья, 4 октября, в Крыму осадков не ожидается, будет тепло, днем до +26 градусов.

С начала в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов подают воду по графику из-за засухи, которая привела к обмелению Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ.