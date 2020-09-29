Водоканал решил выяснить техническое состояние Чернореченского водохранилища

Его победитель — ООО «Ассоциация инженеров-гидотехников «Верхний Бьеф» из Новосибирска — за четыре миллиона рублей до середины декабря проведет многофакторное обследование с целью анализа фактического технического состояния комплекса гидротехнических сооружений Чернореченского водохранилища. Исследование должно дать оценку их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности и определить меры по обеспечению технически исправного состояния гидротехнических сооружений и их безопасности.

Согласно техзаданию, комплексному обследованию подлежит плотина, водозаборное сооружение, бетонная водосливная плотина, неэксплуатируемый донный водовыпуск, оградительная дамба.

Обследование должно быть проведено визуально, а также по результатам анализа данных мониторинга, контрольных измерений, проверочных расчетов, водолазного обследования подводной части водохранилища (16,8 тысяч кв.м). Также предполагается очистка галереи и смотрового колодца, горизонтальных и вертикальных сороудерживающих решеток от посторонних предметов, биоты и мидий на входном оголовке водозаборного сооружения.

Справка

Чернореченское водохранилище расположено в Байдарской долине и является основным источником водоснабжения Севастополя. Максимальная наполняемость водохранилища составляет 64 млн куб.м, критическая — 7 млн куб.м.

Расход воды городом составляет 150 тысяч кубометров в сутки.