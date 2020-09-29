В Севастополе ждут дождь

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с выходом балканского циклона в ночь на 30 сентября ожидаются сильные осадки.

Сильный ливень, грозу, град, шквалистый ветер до 20-25 м/с синоптики обещают во второй половине вторника, 29 сентября, и в течение суток 30 сентября. Количество выпавших осадков за 12 часов и даже раньше может достичь 30 мм. Это месячная норма для Севастополя!

ГУ МЧС России по Севастополю призывает жителей и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и напоминают, что при штормовой обстановке следует воздержаться от пребывания на улице.