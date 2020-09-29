С памятниками в центре города разберутся

С объектами культурного наследия, расположенными в центральной части города, приказано разобраться. Такое указание дано после обнаружившихся капитальных стен летней эстрады Приморского бульвара.

В ходе аппаратного совещания 28 сентября врио губернатора Севастопотля Михаил Развожаев поинтересовался, разобрались ли с ситуацией по скверу у собора Петра и Павла.

— Проверить все объекты благоустройства, все проекты на предмет выполнения законодательства по охране памятников, — обратился руководитель города к своему заместителю Владимиру Базарову. Он сообщил, что в начале следующей недели лично намерен руководить заседанием архитектурно-художественного совета, где помимо вопроса о «Ракушке» предлагается рассмотреть другие памятники, доклад о состоянии которых необходимо подготовить.