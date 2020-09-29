Публичное обсуждение медицинского кластера получилось жарким, но бессмысленным

Проект планировки и проект межевания территории многофункционального медицинского кластера в районе пересечения Фиолентовского и Камышовского шоссе 28 сентября обсудили на общественных слушаниях.

Обсуждения выдались весьма эмоциональными и прошли, что называется, в формате «стенка на стенку». В основе дискуссии оказался вопрос сноса или сохранения зеленых насаждений, которые занимают территорию в 14 га в районе хутора Пятницкого. Именно там предполагается построить больницу скорой медицинской помощи (БСМП), онкологический диспансер, инфекционную больницу, реконструировать и построить два палатных корпуса городской психиатрической больницы, здание бюро судмедэкспертизы. Там же планируется разместить новое здание медицинского колледжа с общежитием. Инженерное обеспечение всех этих объектов возложено на существующие сети.

Проект включает организацию транспортных подъездов, а также благоустройство территории.

Однако место, выбранное под строительство, предполагает вырубку зеленых насаждений, взамен которых, по заверениям врио губернатора Михаила Развожаева и руководителя Севприроднадзора Юлии Гавриловой, будут произведены двухкратные компенсационные посадки в Севастопольском и Мекензиевском лесничествах.

Как пояснила Ю.Гаврилова, только на территории будущей БСМП произрастает более десяти тысяч зеленых насаждений (в том числе краснокнижные), из которых сохраняется три тысячи, а примерно 7,5 тысячи (в том числе два вида можжевельника) пойдут под топор. Обещаны компенсационные высадки в объеме примерно 10 тысяч растений, что, как было заявлено, дело непростое уже потому, что такого количества подрощенных растений взять просто негде.

После официально озвученной информации среди участников слушаний развернулась острая дискуссия: первые стояли за существующий проект медкластера (срок сдачи которого предполагается через 3-5 лет), вторые — за корректировку проекта, с изменением места застройки, что предполагает повторное прохождение всех экспертиз и согласований во имя сохранения леса.

Было заметно, что обе стороны пришли на слушания подготовленными, подтянув на передовую свои лучшие силы. Аргументы укладывались на чаши весов, словно гири, то и дело кардинально нарушая и без того отсутствующее равновесие.

Знающие не понаслышке состояние современных больничных стационаров убеждали в необходимости не затягивать со строительством: промедление при нынешнем состоянии севастопольской медицины для многих больных смертельно опасно. Поборники экологии уверяли, что, лишившись естественного (хотя и искусственно выращенного) зеленого щита, население города не станет здоровее.

Были и те, кто не ограничился декларативными заявлениями, а выступил с предложениями альтернативных мест застройки — с меньшими финансовыми затратами и экологическими потерями. Иные уверяли, что главу города ввели в заблуждение заверениями в оптимальности выбранного места, есть другие — лучше и дешевле.

В ходе обсуждения также прозвучали мнения ученых и медиков — от информации о наличии под местом будущей застройки карстовых полостей, в которую провалятся будущие больничные корпуса, до развенчивания мифа, что пыльца хвойников лечит от туберкулеза.

Неудовольствие ряда общественников вызвали идея сосредоточения разнопрофильных медучреждений на одной территории и близость к лечебным заведениям образовательного учреждения.

Среди конкретных идей — создание питомника по выращиванию краснокнижных растений в Инкермане, а также предложение от владельца частного питомника содействовать в приобретении необходимых саженцев.

Мощным залпом с противоположной стороны прозвучала информация, что требование корректировки проекта приведет не только к затягиванию сроков, но, скорее всего, к потере финансирования на десятки лет.

Словом, за два с половиной часа обсуждения (с явным превышением регламента) участники наслушались разного, а иные и накричались вдоволь. Со стороны даже казалось, что одни пришли в очередной раз пропиариться, другие — отработать кем-то лоббируемые идеи, третьи — попросту соблюсти необходимый протокол.

Итогом происходящего стала сдача полученных до начала заседания листов-опросников. Но это уже выглядело чистой формальностью, едва ли могущей повлиять на практически принятое решение о строительстве медицинского кластера на ранее оговоренной территории.