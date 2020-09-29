Подъезд к водоемам перекроют шлагбаумами

На подъездах к основным водоемам на территории Севастополя установят 30 металлических шлагбаумов. Такая заявка размещена на сайте госзакупок.

ГБУ Севастополя «Экологический центр» объявило тендер на выполнение работ по изготовлению и установке на местности 30 шлагбаумов. Цена вопроса 760 тысяч рублей.

Как поясняется в техзадании тендера, работы необходимы, чтобы прекратить несанкционированный заезд на территорию гидротехнических сооружений. Шлагбаумы должны быть оборудованы табличками, запрещающими проезд на территорию дамб.

Из документации тендера становится понятно, что речь идет прудах в селах Пироговка, Передовое, Тыловое, Орловка, Гончарное, Широкое, Орлиное, на Тороповой даче и «Лесном озере», расположенном в Балаклавском муниципальном округе.

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Определение поставщика по этому конкурсу было отменено. С 4 октября на сайте госзакупок ГБУ «Экологический центр» разместило объявление о новом конкурсе. На этот раз за 30 шлагбаумов учреждение готово выложить более 1,2 млн рублей. Победителя торгов должны определить 13 октября.