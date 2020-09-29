На Керченском полуострове нашли два римских дома и улицу

Археологи Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) обнаружили два дома и улицу, относящиеся к римскому времени, при раскопках античного городища Акра.

Полевой сезон в этом году из-за карантина был непродолжительным, но насыщенным. В основном, как и прежде, исследовали затонувшие районы крымской Атландиты, как романтически называют древнее поселение Акра, находящееся нище уровня моря. Однако, помимо подводных раскопок, археологи провели стратиграфический раскоп на наземной части древнего города для выяснения характера и хронологии культурных напластований. Полученные результаты — два жилых помещения и целая улица, дали ученым надежду, что сохранившаяся на суше городская территория обширнее, чем предполагалось изначально, рассказал начальник экспедиции ИИМК РАН, специалист по подводной археологии Сергей Соловьев.

Раскопки продолжат в следующем году.

Справка

Исследования в Акре на протяжении 10 лет ведутся совместно с Государственным Эрмитажем и Черноморским центром подводных исследований, а с 2020 года к ним также присоединился Севастопольский государственный университет.

Небольшой портовый город Акра на северо-восточной оконечности мыса, образованного устьем древней безымянной реки и Боспором Киммерийским (Керченским проливом) основан выходцами из греческих полисов Нимфея или Пантикапея — крупнейших городов Боспорского государства (в древности оно занимало Керченский и Таманский полуострова, Восточное Приазовье и дельту Дона). Акра входила в состав Боспорcкого царства до начала IV в.

Территория античного города площадью около 3,5 га в настоящее время почти полностью скрыта водами Черного моря, за исключением небольшого западного участка на песчаной перемычке между морем и озером Яныш.