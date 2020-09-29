Купальщица чуть не утонула, переплывая Карантинную бухту

В Херсонесе спасли женщину, которая не рассчитала свои силы, совершая вечерний заплыв.

41-летняя жительница Севастополя отдыхала на необорудованном пляже «Скалки» в районе ул.Катерной. Во время купания ей пришла в голову идея — доплыть до Херсонеса. Женщина направилась к противоположному берегу Карантинной бухты, но не рассчитала силы.

Сотрудник музея-заповедника «Херсонес Таврический» обнаружил тонущую купальщицу в районе причала бывшего яхт-клуба Херсонеса. Спасать женщину бросились сотрудники фонда «Моя история» Владимир Кучерявый и Игорь Каменский — вытащили на берег и передали бригаде скорой помощи.

Спасенной жительнице Севастополя медицинская помощь не потребовалась. Женщину отвезли на место старта заплыва, где остались ее вещи.