Керченская паромная переправа остановила работу из-за отсутствия заказов

Работа Керченской паромной переправы остановлена на неопределенный срок из-за отсутствия заказов на перевозки, сообщили в пресс-службе оператора перевозок «АнРуссТранс».

«28 сентября паром Керченской переправы выполнил последний рейс. Дальнейшее паромное сообщение между полуостровом Крым и материковой частью России по маршруту порт Крым – порт Кавказ будет остановлено на неопределенный срок. Причина остановки — отсутствие спроса на перевозки», — цитирует ТАСС сообщение.

В сообщении отмечается, что основным направлением работы Керченской переправы была перевозка пассажиров и автомобилей, железнодорожных вагонов с грузами. После открытия Крымского моста перевозки были переориентированы, спрос на морское сообщение резко упал. Аналогичная ситуация сложилась и с автопассажирскими перевозками.

«В 2019-2020 годах наш автопассажирский паром не выполнил ни одного рейса в Керченском проливе», — приводятся в сообщении слова генерального директора «АнРуссТранс» Василия Анненкова.

Уточняется, что в Керченском проливе работало три автопассажирских парома компании. «Последний рейс с пассажирами на борту сделал паром «Крым» в октябре 2018 года. Тогда судно переправило из Кавказа в Крым 10 пассажиров и три автомобиля при общей вместимости 685 пассажиров и 160 автомобилей», — отмечается в пресс-релизе.

После остановки рейсов Керченской переправы будет также остановлена работа морского порта в Крыму.

Крымский мост, соединяющий Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), обеспечил бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Автомобильная часть моста начала работать в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже — осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста открылось в декабре 2019 года, движение грузовых поездов — в июле 2020 года.