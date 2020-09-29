Избил и ограбил пьяного на скамейке

В Севастополе оперативники задержали подозреваемого в грабеже.

Вечером 18-летний местный житель увидел на скамейке выпившего мужчину с планшетом в руках и у него созрел преступный умысел.

Парень подбежал к незнакомцу, нанес несколько ударов по лицу, выхватил планшет и скрылся в неизвестном направлении. Но сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району оперативно задержали его и изъяли награбленное.

Парень арестован, ему грозит до 7 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.