Чаще заболевают местные жители

За два дня 28 и 29 сентября в Севастополе зафиксированы 44 случая заболевания covid-19. В понедельник — 23 случая, во вторник — 21.

Данные сообщила пресс-служба правительства Севастополя, с указанием, что большинство заболевших — местные жители.

Общее количество заболевших с начала года составляет уже 990 человек, выздоровели — 637, умерли — 27. В городских стационарах проходят лечение 281 человек.

Как сообщил на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 28 сентября заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин, среди госпитализированных мало бессимптомных. В отделениях интенсивной терапии инфекционной больницы и больницы №9 находятся по 12 человек. В «девятке» трое больных — на аппарате искусственной вентиляции легких.

А.Кулагин подсчитал, что за предыдущую неделю заболели 151 человек. Отмечается рост заболевших в возрасте старше 65 лет, а свободных коек в ковидных больницах на уровне одного процента.

По информации представителя Роспотребнадзора, в последнее время зарегистрированы очаги в организованных коллективах, в частности, в школах №45 и №60, в СевГУ. Эти учебные заведения переведены на дистанционное обучение.