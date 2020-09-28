В Севастополе прошел традиционный офицерский бал

В седьмой раз в Севастополе на Михайловской батарее провели Большой благотворительный офицерский бал. В этом году он был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 180-летию Петра Чайковского.

Это самый масштабный офицерский бал страны. На танцевальном паркете танцуют представители всех флотов РФ: базирующегося в Севастополе Черноморского, а также Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Каспийской флотилии, жители Севастополя, чиновники, депутаты и гости из других регионов России.

Из-за пандемии коронавируса в этом году бал перенесли с июня на сентябрь. По данным организаторов, в танцевальном празднике приняли участие около 400 пар и порядка двух сотен зрителей.

«Севастополь — город, который <... > знает цену жизни, цену мира. И это не просто танцевальный вечер — это ритуал, который доказывает, что все было не зря», — сказала на открытии бала руководитель проекта Екатерина Графодатская.

Помощь в проведении мероприятия оказывает правительство Севастополя, Республики Крым, корпорация «Ростех» и другие спонсоры.

Севастопольская региональная общественная организация «Исторический клуб «Клио» получила грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в размере почти пяти миллионов рублей для реализации проекта VII Международный большой cевастопольский благотворительный офицерский бал «Бал Победы».

И в предыдущие годы этот проект неоднократно выигрывал президентские гранты для «сплочения военного и гражданского обществ в едином творческом процессе».

Благотворительная программа бала в этом году включает помощь 14-летней художнице Ангелине Усенко из Евпатории и 9-летней скрипачке Варваре Прониной из Севастополя, а также ансамблю «Надежда» из Терновки. Для него собирали средства на новый аккордеон.