В Ленинском районе новый глава, а в Гагаринском — бывший

На первой сессии Совета Ленинского муниципального округа главой муниципального образования избрали Максима Мишина. В Гагаринском Совете — избрали Алексея Ярусова. Оба главы выбраны депутатами единогласно.

В июне Ленинский и Гагаринский советы были распущены из-за массового сложения полномочий депутатами из «Единой России». После выборов 13 сентября новые составы советов оказались абсолютно единороссовскими.

А.Ярусов уже в третий раз становится главой муниципалитета. А у М.Мишина это первый в жизни высокий пост. До этого он считался городским общественником и занимался вопросами безопасности на дорогах.