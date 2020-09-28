РНКБ не будет выплачивать дивиденды за 2019 год

Правительство РФ в качестве акционера крупнейшего банка Республики Крым РНКБ будет выступать за невыплату дивидендов за 2019 год.

Соответствующее распоряжение было подписано премьер- министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщает ТАСС. В документе указано, что дивиденды не будут выплачиваться в целях увеличения капитала банка.

РНКБ в 2019 год получил чистую прибыль в размере 5,1 млрд рублей по РСБУ.

В апреле Банк России на фоне развития пандемии коронавирусной инфекции рекомендовал банкам принимать решение о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 год только при условии достаточного запаса капитала, исходя из необходимости полноценного продолжения своей деятельности как на ближайшую, так и среднесрочную перспективу.

Справка

РНКБ — системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов.