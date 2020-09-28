Ремонт «Ракушки» остановили

Ремонт летней эстрады Приморского бульвара стал причиной очередного городского скандала. Его пришлось срочно останавливать и выносить на рассмотрение и согласование с архитектурным советом.

Затянувшаяся реконструкция любимого севастопольцами объекта, как выяснилось после частичного снятия строительного забора, оказалась не капитальным ремонтом, а капитальным строительством. Бывшую открытую площадку народного концертного зала строители превратили в бетонный амфитеатр, а напротив сцены соорудили капитальную аппаратную.

Откуда что взялось?

Разумеется, первыми возмутились общественники в соцсетях, которые незамедлительно обратили к руководству города вопрос о правомерности столь вольного обращения с эстрадой, расположенной на территории объекта культурного наследия.

Поясним, что сама «Ракушка» к категории особо охраняемых не относится, но размещена в границах Приморского бульвара, который-то и является объектом культурного наследия, с категорическим запретом любого капитального строительства и увеличения параметров уже существующих объектов. В связи с этим общественники в лице историка Степана Самошина сразу потребовали сноса новодела и собрались для этого у «Ракушки» в пятницу, 25 сентября.

Председатель севастопольской региональной общественной организации по сохранению объектов культурного наследия «Морской форт» Григорий Донец поддержал С.Самошина.

— Производимые работы в историческом поселении должны быть согласованы, а их внешний вид не должен быть искажен. Данная постройка искажает внешний вид объекта культурного наследия Приморский бульвар, — сказал Г.Донец, прямо указав на то, что правительство города, принимая решение о реконструкции данного объекта, не следовало требованиям федерального закона об их охране.

Хотели как лучше...

В тот же день ситуацию прокомментировал начальник главного управления культуры Николай Краснолицкий, по мнению которого, на «Ракушке» все делается исключительно во благо жителей города и чуть ли не по их просьбе.

Как оказалось, в основе изменений — желание улучшить технические возможности данной концертной площадки, оснастив ее современной звуковой и световой аппаратурой. Кроме того, управление озаботилось созданием более комфортных условий для севастопольцев в части замены лавочек без спинок на кресла.

Закуплена очень дорогостоящая аппаратура, которая должна обслуживаться стационарно, для чего и построили стационарную аппаратную.

— Возможности «Ракушки» возрастут на порядок. После окончания строительства мы сможем приглашать любого уровня артистов, — попытался пояснить происходящее Н.Краснолицкий. Он также заявил, что площадка так и останется народной, платные услуги исключены, а саму бетонную стену, обращенную к Приморскому бульвару, предполагается использовать в качестве артобъекта для размещения различных фото- и художественных выставок.

Невзирая на явные перемены, Н.Краснолицкий убежден, что исторический вид объекта сохранен на уровне 19 века. Кроме того, по его словам, данный вид определен выданным проектировщикам техзаданием (учитывающим к тому же расположение за сценой большого экрана) и даже в 2019 году обсуждался на архитектурном совете. Более того, этот проект был выбран из трех, один из которых даже предполагал устройство крыши.

Правда, все это руководителю городской культуры стало известно со слов заказчика, сам он на архсовете не присутствовал.

Пельмени разлепить!

Уже через два дня скандал вышел на общегородской уровень. В понедельник утром, 28 сентября, объект посетил сам врио губернатора Михаил Развожаев, для которого творящиеся нарушения законодательства буквально в паре сотен метров от здания правительства тоже стали полной неожиданностью.

Осмотрев объект, М.Развожаев отдал распоряжение незамедлительно остановить стройку. Как говорится, до выяснения.

По его словам, во всем виноват заказчик ДК «Андреевский», которому объект был передан на баланс. Так вот, этот Дом культуры из пригородного села, не понимая, что реконструкция проводится в границах объекта культурного наследия регионального значения, не выполнил требование законодательства, не согласовал работы с Севнаследием и не потребовал разработки соответствующей научно-проектной документации, с обоснованным разделом по сохранению ОКН «Приморский бульвар».

— Сегодня я дал поручение Севнаследию выписать предписание на остановку работ, при том, что они выполнены от 40% от стоимости контракта. На этой неделе будет проведен архитектурно-художественный совет, который я лично проведу. Там и решится дальнейшая судьба объекта, — заявил журналистам М.Развожаев.

Он же добавил, варианта решения вопроса два: сохранить амфитеатр в таком виде, но документально это обосновав, или же...

— Если на совете будет принято, что это жестко нарушает предмет охраны, мы примем решение о демонтаже объекта и приведение его в первоначальный вид, с установкой обычных скамеек, — решительно заявил М.Развожаев.

Но что-то подсказывает...