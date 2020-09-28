Приглашают на праздник сбора урожая и виноделия

Пятый раз фестиваль WineFest пройдет на виноградниках «Золотой Балки».

Это семейный праздник, который в первые выходные октября подарит всем присутствующим веселье и радость. Его проводит Ассоциация виноградарей и виноделов Севастополя.

На главной аллее свои лучшие произведения для дегустации 3 и 4 октября представят ведущие винодельческие предприятия Севастополя и Крыма. В шатре-лектории запланирована деловая программа с пресс-конференцией представителей винодельческих хозяйств. В кулинарной битве блогеров примут участие также виноделы и шеф-повара.

Будут работать фудкорты от местных ресторанов. В эко-маркете гости фестиваля смогут продегустировать и приобрести экологически чистые фрукты и овощи, а также виноград различных сортов.

Богатая ярмарка удивит широким выбором разнообразных товаров и сувениров. Для любителей изящного искусства организована художественная выставка. Маленькие посетители смогут провести время в детской зоне.

Гостям фестиваля обещают полеты над виноградниками на воздушном шаре и командные соревнования по давке винограда ногами. Планируется открытие «Музея подарков» от виноделов, где покажут древние винные бутылки, обнаруженные при раскопках в Балаклаве. В честь пятилетия фестиваля лучшие кондитеры Севастополя и Крыма презентуют виноградный пирог, приготовленный по древнему рецепту богини Деметры, весом более 120 кг. Фестиваль завершится концертом Леонида Агутина.

Место проведения: Балаклава, ул.Крестовского, 66, в районе шампанерии «Золотой Балки». Начало мероприятий 3 и 4 октября в 12.00.

Автомобилисты должны учитывать, что в дни проведения фестиваля на подступах к его площадкам — от «Шайбы» и по ул.Крестовского — будут ограничены проезд, скорость и возможность парковки.