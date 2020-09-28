Общественные слушания по мысу Хрустальный проведут через месяц

Примерно через месяц — в конце октября планируется провести общественные слушания по проекту застройки мыса Хрустальный. Такое указание дано врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым на аппаратном совещании 28 сентября.

— Завершается разработка проекта планировки территории на мысе Хрустальный. Мы уже давно обещали провести презентацию проекта, поэтому для того, чтобы внести изменения в проект планировки, с которым обращаются заказчики, нужно провести общественные слушания, — обратился М.Развожаев к директору департамента капстроя Максиму Жукалову.

Главе ведомства приказано приступить к подготовке проекта планировки территории с учетом задач, которые появились по завершении проектирования и через месяц провести общественные слушания для формирования проекта планировки территории.

— Заодно презентуем комплексно весь проект, который давно ожидают горожане, с точки зрения как это все будет выглядеть, — распорядился глава города.