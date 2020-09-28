Найденный в Керченском проливе корабль — пароход времен Крымской войны

Корабль, который был обнаружен археологами в Керченском проливе, оказался колеснып пароходом. Он мог использоваться одной из европейских стран для перевозки войск или грузов во время Крымской войны 1853-1856 годов.

Об этом рассказал ТАСС научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, директор научно-образовательного центра «Археологические исследования» Севастопольского государственного университета Виктор Вахонеев.

«В прошлом году экспедиция Института истории материальной культуры РАН во время приборного обследования зафиксировала фрагменты корабля где-то в 300 м от берега. В этом году во время обследования территории — сплошным водолазным осмотром за лето мы прошли порядка 50 га — начали находить фрагменты корабля, причем гораздо ближе к берегу. Сначала один борт, потом другой, потом мачта... Мы предполагаем, что этот корабль входил во флот одной из стран-союзников во время Крымской войны», — рассказал В.Вахонеев.

По его словам, судя по найденным фрагментам, это был колесный пароход. Известно, что такие суда использовали европейские армии во время кампании в Крыму и военных действий на полуострове в 1850-х годах, их обнаруживали в других районах, где базировался флот союзников. Более того, во время работы на местах других кораблекрушений этого периода археологи нашли предметы, похожие на те, что обнаружены в Керченском проливе.

«Это позволяет нам предположить, что этот пароход был одним из вспомогательных судов союзников, Керчь была оккупирована в 1855 году, и корабль мог двигаться туда», — добавил В.Вахонеев.

Он рассказал, что остатки корабля находятся на 2,5-3 м под водой. Обнаружено множество латунных изделий, элементы корпуса и другие предметы.

«Почему не сделали эту находку раньше? Дело в том, что в этом году в Керченском проливе уже третий месяц дует сильный северо-восточный ветер, который расчистил дно от песчаных наносов — и море открыло многие свои тайны, затопленные объекты обнажились», — пояснил он.

Ученый добавил, что пока точно идентифицировать объект не удалось — для этого нужна работа с документами, по которым можно установить, были ли в этом районе кораблекрушения и какие корабли оказались затоплены.

«До этого кораблей времен Крымской войны в Керченском проливе найдено не было. Если данные подтвердятся, то это будет первый», — уточнил В.Вахонеев. Он также сообщил, что ученые приступили к созданию цифровой модели кораблекрушения.

Справка

Крымская война началась осенью 1853 года, а через год вооруженные силы коалиции Франции, Англии, Турции и Сардинии (Италии), обладая большим числом кораблей, блокировали у берегов Крымского полуострова русский флот. Самым знаменитым событием этой кампании была оборона Севастополя, которая продолжалась 11 месяцев и унесла жизни более 150 тыс. человек. Однако боевые действия велись и в других районах полуострова.