Молодые архитекторы приехали в Севастополь на воркшоп

Архитекторы, урбанисты, дизайнеры и активисты обсудят вопросы развития общественных пространств Севастополя и за три дня придумают пути их решения.

В Севастопольском госуниверситете 28 сентября начал работу всероссийский проектно-архитектурный воркшоп «Севастополь — территория развития». Он направлен на привлечение внимания к вопросам городского развития и объединение возможностей молодых специалистов.

Участники проекта прибыли из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Барнаула, Кирова, Владикавказа, Ростова-на-Дону (онлайн) и Севастополя.

В воркшопе участвуют 10 команд, которые будут работать с общественными городскими пространствам: набережными Учкуевки, Любимовки и бухты Омега, пляжем «Песочный», малыми скверами по пр.Ген.Острякова, сквером Папанина, сквером 50-летия Октября и другими. Команды предложат решения реорганизации пространств, и эти решения будут вынесены на суд общественности Севастополя.

В четверг, 1 сентября, проекты представят на суд общественности, руководства города, департамента архитектуры и Союза архитекторов Севастополя.

Территории, над которыми работают участники воркшопа, изначально планировались к реконструкции. Решения молодых архитекторов, если они окажутся удачны и общественность их поддержит, будут учтены при принятии окончательных решений по реорганизации пространств. Сообщила пресс-служба университета.

Справка

Воркшоп (workshop, мастер-класс) — обучающее мероприятие, на котором участники получают знания самостоятельно, в ходе наблюдения за рабочим процессом и одновременного комментирования мастером происходящего.

Дословный перевод термина — «рабочая мастерская».