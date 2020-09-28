Маски в общественном транспорте будут раздавать кондукторы

Маски теперь будут раздавать кондукторы прямо в общественном транспорте. Об этом 28 сентября шла речь на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

По информации директора департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Сергея Румянцева, уже с 29 сентября запланированы разовые акции раздачи масок пассажирам. Поскольку согласно требованиям Роспотребназдора, пассажиры обязаны находиться в общественном транспорте в защитных масках и перчатках.

По его словам, департаменту транспорта выделяется 300 тысяч штук масок, которые планируется раздавать во всех государственных автобусах и троллейбусах.

Речь идет о 300 единицах общественного транспорта, которые в настоящее время выходят на линии. Однако, как выяснилось, кондукторы работают не во всех машинах.

Узнав об этом, врио губернатора Михаил Развожаев дал поручение проработать вопрос, сколько необходимо нанять кондукторов дополнительно, чтобы на время ковида все единицы общественного транспорта оказались укомплектованы кондукторами. И рассчитать, сколько бюджетных средств на это понадобится.

— Чтобы нанять людей, которые будут раздавать маски, потому что раздача остановках — в пользу бедных: получил, положил в карман... Надо смотреть, чтобы она была на человеке, — пояснил задание М.Развожаев, добавив, что, если раньше валидаторы нужны были для экономии людского ресурса, теперь речь идет о физическом контроле. Он также сказал, что с этой задачей не справятся ни полиция, ни сотрудники департамента общественной безопасности.