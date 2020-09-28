Изобретают велосипеды и многое другое

В Севастополе в 16-й раз провели Международный салон изобретений и новых технологий «Новое время».

В этом году он проходил под лозунгом «Устойчивое развитие во время перемен». В рамках салона были представлены 400 инновационных проектов в области энергетики, строительства, космических, медицинских и биотехнологий из более чем 20 стран мира. Из-за пандемии covid-19 иностранные участники принимали участие в салоне дистанционно.

«Севастопольская газета» подготовила подборку самых ярких и необычных разработок салона.

Комфортный экологически чистый дом

Севастопольская ассоциация «Кластер «Энергосбережение» представила конструкции из поризованного бетона, которые обладают возможностью сохранять тепло зимой, а летом прохладу. Материал разработчики называют «каменным деревом». Тепло-, шумо- и гидроизоляция реализуются без использования привычных материалов — минеральной ваты, пенополистерола, мастики и др.

Автор инновационного ячеистого бетона — Григорий Черноусенко. Но на выставке разработку представлял его брат Александр.

— Материал позволяет создавать здания с ноль-потреблением энергии. Это уникальный материал, из которого можно создавать строительный объект, непосредственно завезя на строительную площадку исходное сырье. Материал делается путем баротехнологии из песка, цемента, воды и полезного крымского воздуха, — рассказал брат изобретателя.

В Севастополе на ул.Молодых строителей из подобного материала построен экологически чистый дом.

Устройства концентрации энергии и актуализации бытия

Авторы приборов с такими фантастическими названиями — Владимир Селищев и Василий Гоч.

Устройства концентрации энергии — за счет эффекта собственной формы создают вокруг себя зоны повышенный энергетики. В основу их создания положено несколько базовых законов мироздания: закон золотого сечения, взаимодействия пространства и времени, закон сохранения энергии, утверждают изобретатели. Устройства создают вокруг себя зону высокой положительной биоэнергетики. И всё, что попадает в эту зону, приобретает позитивные свойства.

По словам В.Селищева, за счет использования устройств увеличиваются энергетика человека и его жизненные функции.

— Человек перестает болеть. Если же прибор воздействует на механизм, то увеличивается его мощность. Мы работаем с десятками крупных предприятий. Например, Клинский мясоперерабатывающий комбинат. 30 лет назад они пригласили нас ликвидировать на предприятии крыс, потом мы начали влиять на качество их продукции. Сейчас Клинские колбасы пользуются ажиотажным спросом на мировом рынке, — утверждает изобретатель.

Разработчики представили новинку сезона — Устройство актуализации бытия (УАБ).

УАБ образованы тремя спиралями Фибоначчи, находящимися в плоскости круга и выходящими из Руны, расположенной в центре устройства, с точкой внутри, функции которой — актуализация полноты нового бытия.

Эффект работы устройств нельзя потрогать руками и немедленно увидеть глазами, но его можно почувствовать, а со временем и отследить по состоянию своего здоровья и окружающей атмосферы. Так написано в презентационном буклете.

Чудо-велосипед «Россия»

Единственный экземпляр безопасного и компактного велосипеда показал на салоне севастопольский изобретатель Юрий Ильин.

— Мое изобретение — это велосипед. В нем реализованы основные принципы — безопасность, простота и универсальность. Простота обеспечивает его надежность, — говорит Ю.Ильин.

Велосипед имеет подвижное седло, а нижняя труба рамы выполнена из специального материала, способного к деформации. При ударе на переднее колесо оно, сталкиваясь с нижней трубой, заставляет трубу деформироваться. В результате велосипедист должен остаться на своем месте на низко опущенном седле, опираясь ногами в землю.

Велосипед складной, его можно сложить в три раза до размера колеса. У него нет цепного привода, он работает на ремнях.

Вино и биотехнологии

Изобретатели из Краснодарского края привезли на выставку инновационные разработки в области биотехнологий.

Ученые Кубанского государственного технологического университета разработали винный экстракт из смеси сухих листьев и околоплодников грецкого ореха. Биопрепарат применяется вместо популярного на Западе воска и служит для защиты фруктов и овощей, закладываемых на хранение. Преимущества данной технологии — экологическая безопасность, простота в получении.

Их коллеги из Кубанского государственного университета разработали программное обеспечение для идентификации наименований белых и красных вин по концентрациям микроэлементов. Программа была создана для распознавания фальсификатов алкогольной продукции, поскольку зачастую содержание бутылок отечественного и зарубежного продукта не соответствует заявленному на этикетке.

Заморские изобретения

Любопытными журналистам «Севастопольской газеты» показались изобретения иностранных ученых, которые принимали участие в салоне дистанционно. Ознакомиться с их работами можно было, изучив многочисленные презентационные буклеты и постеры.

Инновационный оздоравливающий кофейный напиток MASCO, основанный на безотходном производстве, придумали в Индонезии. Он изготавливается из кожуры манго и имеет антионкологический и антидиабетический эффект, а также снижает риск инфарктов и инсультов.

Капсулированный дикий чеснок предлагают употреблять изобретатели из Боснии и Герцеговины, обещая, что он очистит кровь от ядов — пестицидов, шлаков, тяжелых металлов. Используется препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Дикий чеснок, или чеснок дикого медведя, — одно из старейших лекарственных растений, известных в Европе. Фольклор говорит, что после долгой спячки медведи поедали это растение в больших количествах, чтобы восстановить силы.

Энергетический процессор и конвертер космических лучей — устройство с двумя антеннами, которые собирают космическую радиацию из разных источников и, концентрируясь в специальном терминале, трансформируются в энергию, пригодную для использования. Такое оборудование незаменимо в дальних космических полетах на мощных летательных кораблях и мобильных механических устройствах, отправляемых на другие планеты.