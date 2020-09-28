Фонтаны отключат с 1 октября

План мероприятий по экономии воды еще предстоит разработать, однако с 1 октября уже отключат фонтаны. Такое решение принято на аппаратном совещании 28 сентября.

— Сезон уже завершился, и хотя фонтаны не дают большую экономию воды, тем не менее... — прокомментировал свое же распоряжение глава города Михаил Развожаев, заодно напомнив о необходимости проработать первоочередные мероприятия по основным магистральным водоводам, несущих потери воды и потому требующих ремонта в первую очередь.

Аргумент — если все будет представлено вовремя, деньги на ремонт будут выделены уже в этом году, а не в следующем, как это планировалось ранее.

— Я знаю, что у нас есть комплексный план на три года, который я докладывал президенту, но надо выбрать, что можно сделать в этом году с точки зрения максимальной эффективности. Выбрать несколько ключевых магистральных трубопроводов и, по возможности, сделать ремонт закрытым способом, — дал поручение М.Развожаев своему заму Владимиру Базарову.