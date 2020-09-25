Угнал три машины у двух своих подруг

Житель Симферопольского района Крыма находил на сайтах знакомств женщин с автомобилями, вступал с ними в отношения, после чего под предлогом поездки в Керчь пропадал вместе с транспортным средством.

Мужчина признан виновным в трех случаях автоугона, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда Симферополя.

По словам первой потерпевшей, с 48-летним подсудимым она познакомилась на сайте знакомств. После продолжительного общения женщина стала всецело доверять партнеру, обсуждая любые вопросы, включая замену автомобиля. Сразу после того, как потерпевшая купила подержанный Ford Mondeo, злоумышленнику понадобилось съездить в Керчь по личным делам, и он попросил у нее автомобиль. После этого мужчина исчез, перестав отвечать на звонки.

По той схеме преступник познакомился со второй потерпевшей. Пара стала поддерживать близкие отношения. Пообещав купить у женщины Chevrolet Aveo в рассрочку, мошенник еще долгое время катался на ее автомобиле. В итоге машину он продал, но деньги владелице возвращать не стал. Напротив, зная, что у нее в собственности находится еще Hyundai Solaris, попросил его для поездки в Керчь по делам, пообещав вернуться вечером. Но ни в тот вечер, ни позже мошенник так и не появился.

Обе потерпевшие заявили исковые требования в счет возмещения причиненного имущественного и морального вреда. По совокупности преступлений виновному окончательно назначено наказание в виде 4 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор обжалован защитником осужденного.