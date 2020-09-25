Скончался заслуженный гармонист России Петр Савченков

Именно в этот день ему исполнилось 72 года.

Севастопольский центр культуры и искусств скорбит об утрате замечательного человека, артиста, руководителя Народного фольклорного ансамбля «Русь» и Народного ансамбля «Играй, гармонь!»

Прощание состоится 28 сентября в 13.00 в «Доме ангела», Пожарова, 5-Б.