Симферополь напоят опресненной водой и водой из Салгира

В Крыму будет построена уникальная опреснительная установка для решения проблем водоснабжения столицы полуострова. Данный проект разрабатывается по поручению президента РФ.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что в в поселке Николаевка планируют построить опреснительную установку, которая поможет решить проблемы водоснабжения Симферополя и Симферопольского района.

«Президент дал поручения оказать содействие в решении проблемы водоснабжения Крыма и Севастополя. В течение двух недель все федеральные органы власти готовят доклад главе государства по этому вопросу. Данная опреснительная установка будет строиться в поселке Николаевка, на берегу моря, в 30 км от Симферополя. Отмечу, что таких проектов в России никто никогда не реализовывал. По сути, решение, которое будет здесь, станет уникальным», — сказал глава Крыма на совещании по проблеме водоснабжения полуострова.

С начала сентября в Симферопольском и Бахчисарайском районах воду подают по графику — утром и вечером. Почти 400-тысячному Симферополю необходимо 160 тысяч кубометров воды в сутки, а сейчас подается около 100 тысяч кубометров.

В ближайшее время планируется пробурить три скважины, которые позволят поставлять в Симферополь до 10 тысяч кубометров воды в сутки. Деньги на эти цели уже выделены из республиканского бюджета. Подземные источники будут использоваться до строительства опреснительной станции. С.Аксёнов особо подчеркнул, что данное решение будет реализовано без угроз загрязнения окружающей среды.

Для водоснабжения Симферополя будет рассмотрен и вариант с использованием вод реки Салгир. В связи с этим формируется программа по установке очистных сооружений в селе Укромное, сообщило управление информации и пресс-службы главы Республики Крым.

При этом река Салгир и так включена в Салгирскую оросительную систему, снабжающую питьевой водой Симферополь. Ее основной объект — Симферопольское водохранилище.