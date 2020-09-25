Руководство Морского банка в суде оспаривает его банкротство

Это стало известно из определения суда о принятии искового заявления к производству и подготовке дела к судебному разбирательству, размещенного в картотеке арбитражных дел суда.

Из документа следует, что истец требует «признания отчетности недостоверной». О какой отчетности банка идет речь, пока неизвестно. Ответчиком в суде выступает непосредственно банк Морской.

Иск был подан в конце августа этого года. Третьими лицами в нем выступают Центробанк России и госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Глава правления севастопольского банка Татьяна Герасимова также через суд пытается оспорить приказ регулятора, которым была начата санация. Заседание суда назначено на 22 октября. Ответчиком выступает АСВ, на которое была возложена функция временной администрации.

Напомним, процедура санации Севастопольского Морского банка была начата в январе 2020 года. Тогда комитет банковского надзора банка России утвердил план участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка. В апреле банку уменьшили размер уставного капитала, указав, что величина собственных средств достигла отрицательного значения. В конце июля — регулятор срок санации продлил.

Справка

По данным на декабрь 2019 года, АО «Севастопольский Морской банк» занимал 246-е место в банковской системе РФ. Банк работал на территории Севастополя и в городах Крыма, предоставляя финансовые услуги для бизнеса и физических лиц.

А.Анненков занимал в банке должность председателя совета директоров. На начало июля 2020 года в банке ему лично принадлежало 6,84% и через московское юридическое лицо еще 12,62% акций.