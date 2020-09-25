Расследуют, кто завалил строительным мусором Байдарскую долину

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту складирования отходов на территории ландшафтного заказника «Байдарский».

Прокуратура Севастополя по сообщениям в СМИ провела проверку исполнения природоохранного законодательства. Было установлено, что на земельных участках в районе села Озерное, расположенных в хозяйственно-селитебной зоне государственного заказника «Байдарский», неизвестные лица произвели несанкционированное складирование строительных отходов и грунта на площади более 1,63 га. Окружающей среде причинен ущерб в размере более 29 млн рублей вследствие поступления в почву загрязняющих веществ.

По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело за нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов. Ход его расследования находится на контроле прокуратуры города.

В июле сообщалось, что строительный мусор сваливают в Байдарской долине у села Передовое. Севприроднадзор ведет административное расследование.