Проезд в транспорте можно оплатить телефоном и сэкономить

До 1 декабря 2020 года за проезд в общественном транспорте Севастополя и городов Крыма можно расплатиться, приложив к валидатору экран смартфона. Система спишет за билет на 10 рублей меньше, чем установлено тарифом.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо соблюсти несколько условий. Во-первых, у вас должен быть смартфон на базе ОС Android. Владельцы «яблочных» телефонов в акции не участвуют. Во-вторых, ваш телефон должен поддерживать технологию бесконтактной оплаты (NFC).

Дальше все просто: установите мобильное приложение MirPay, привяжите карту «Мир» в приложении. Карта должна быть активирована, не просрочена, а также на счету должно быть достаточно средств.

Зайдя в салон, необходимо телефон с приложением MirPay приложить к терминалу оплаты и, удерживая аппарат, дождаться отображения результата на экране терминала. Допускается выполнение нескольких оплат MirPay, с привязанной одной банковской картой на одном терминале, но не более пяти оплат в течение 15 минут.

Если по техническим причинам оплатить телефоном проезд не удается, пассажиру придется оплачивать его полную стоимость, указано в правилах акции «Проезд дешевле с картой Мир».

Также до 30 ноября включительно при оплате картой «Мир» в транспорте Крыма и Севастополя проезд вам обойдется дешевле на 4 рубля.

Добавлено 1 октября 2020 года: В Минтрансе Республики Крым уточнили, что ездить в общественном транспорте со скидкой в четыре рубля по карте «Мир» можно лишь до 31 октября, а оплачивать проезд телефоном с использованием приложения Mir Pay со скидкой в 10 рублей — с 1 ноября по 31 декабря.

Справка

Near field communication, NFC («ближняя бесконтактная связь») — технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая даёт возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров.

NFC нацелена на использование в цифровых мобильных устройствах. В смартфонах антенна часто крепится на задней стороне гаджета, под крышкой.

NFC работает на частоте 13,56 МГц. NFC всегда включает инициатор и цель; инициатор активно генерирует радиочастотное поле, которое может влиять на пассивную цель.